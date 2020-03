"La entrenadora nos pidió el premio económico que nos dio AMLO": Teresa Alonso

Teresa Alonso, quien es parte de la Selección mexicana de nado sincronizado, que ganó la medalla de plata en los pasados Juegos Panamericanos de Lima 2019, denunció a su entrenadora, Adriana Loftus de discriminación y violencia.

Además, la juvenil reveló que del estímulo económico que recibieron por parte del gobierno mexicano, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, les pidió el 8 por ciento; es decir, 19 mil 200 pesos a cada una, pues ellas percibieron un total de 240 mil pesos, más lo extra por colgarse una presea, aunque ese dinero quedó intacto.

En entrevista con Publisport, Teresa habló sobre la difícil situación por la que atravesó desde 2017, tiempo en donde sufrió de violencia verbal, que terminó afectando en lo físico. Incluso, temió por su vida y la de sus compañeras, que decidieron alzar la voz y exigir un cambio.

Después de tantos años, ¿qué te animó a denunciar públicamente?

– Porque no quiero que ninguna niña de las generaciones que vienen pasen algo como lo que yo pasé. La verdad si fue algo muy fuerte.

¿Tu familia sabía de esto?

– Lamentablemente, por miedo no les quise comentar a mis papás. Tuvieron que saber todo porque mi cuerpo ya no resistió toda la presión. Tuve un sagrado de tubo gástrico. Ahí se dieron cuenta que ya sufría de anemia. Y les tuve que contar todo lo que pasaba dentro, cómo me trataban. Justo un día antes de que me pusiera mal, hablé con la entrenadora, pero me sentí muchísimo menos, me hicieron sentir mal.

Tras lo dicho en redes sociales, ¿has recibido alguna amenaza?

– Hasta el momento he tenido muy pocos comentarios negativos. Algunos me dicen que como atleta y mujer debo aguantar la discriminación. Pero la mayor parte de la gente me ayuda.

¿La Federación Mexicana de Natación ha hecho algo al respecto?

– Cuando yo estaba muy mal, estaba pasando por un cuadro de depresión muy fuerte. Mis papás se presentaron y con denuncia en mano, hablaron. Aunque ellos desconocieron los hechos, pero sabemos que hay muchos casos que la Federación ha firmado para realizar ese tipo de abusos. Pero no han hecho nada, la entrenadora sigue entrenando con normalidad, pero me da mucha tristeza.

¿La denuncia que realizaste afectará tu carrera?

– Al hacer esta denuncia sabía a lo que me enfrentaba. Sabía que repercutiría mucho. Tal vez hasta terminar con ella. Y más porque estamos hablando de la Federación que es una organización muy fuerte. Y de la entrenadora que maneja todo el nado sincronizado en México.

¿Cuáles son sus peticiones hacia la Conade?

– Que nadie vuelva a pasar por lo que yo pasé. Nuestra salud mental es algo muy importante. El esposo de la entrenadora tuvo mucho que ver, y eso genera más miedo. Nos pidieron el 8 por ciento del premio que nos dio el presidente Andrés Manuel López Obrador, por ser medallistas panamericanas. Todas dimos ese ocho por ciento, y gran parte de eso fue para el esposo.

¿Las agresiones únicamente quedaron en lo verbal?

– Sí, todo fue verbal, psicológico. Pero eso nos provocó a nosotras en que ella nos ponía a entrenar en un mal estado. Mi compañera Karen Soto se inyectaba carnitina para bajar tres kilos, por semana. Ella estaba nueve kilos abajo, y la entrenadora le decía que estaba gorda. Entonces sí llegó a lo físico, aunque no directamente. Una vez todas nos contagiamos de Influenza, eso nos impidió ir a una competencia.

LAS CIFRAS