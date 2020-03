"Nunca prometí retirarme en Chivas": Chicharito Hernández

Javier Hernández no oculta su amor y agradecimiento por Chivas, club en donde se formó y debutó en el futbol profesional; sin embargo, el actual elemento de L.A. Galaxy reveló que nunca existió una promesa para retirarse vistiendo la camiseta del Guadalajara.

Te puede interesar: Siete escuderías arremeten contra la FIA y Ferrari

"Nunca prometí retirarme en Chivas, ni fue de irme para volver aquí. Esa novela nunca pasó. Nunca ha estado fuera de mi cabeza, pero nunca le cierro la puerta", mencionó el atacante azteca a ESPN.

Chicharito mencionó que previo a irse del Rebaño Sagrado, para fichar con el Manchester United, vivió momentos increíbles, pero también complicados, aunque él siempre buscó enfocarse en lo suyo. "Siempre tuve en mi cabeza una certeza que no me distrajera, ni cuándo o cómo y estaba convencido de que me iba, la magnitud, club al que iba y se estaba haciendo el estadio".

En días anteriores, Angélica Fuentes, ex esposa del fallecido Jorge Vergara, dijo que ella fue la encargada del fichaje de Hernández Balcázar con la escuadra inglesa, al respecto, Javier señaló que tanto ella como Jorge fueron los involucrados.