Países participantes en Tokio deberán tener al menos un atleta de cada sexo

El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, anunció este miércoles que el organismo ha decidido obligar a todos los países y territorios participantes en Tokio 2020 a tener al menos un atleta de cada sexo en sus equipos, con el fin de avanzar en la igualdad de género en la cita deportiva.

"Por primera vez en la historia deberá haber al menos una atleta y un atleta en cada uno de los 206 equipos, y en el equipo de refugiados", señaló Bach en rueda de prensa al término de dos días de reuniones de la ejecutiva del COI.

Te puede interesar: Jürgen Damm no está contagiado de coronavirus

En Londres 2012 ya se consiguió que todos los equipos incluyeran al menos una mujer (incluso países que no lo habían hecho hasta entonces, como Arabia Saudí, Catar o Brunei), pero entonces hubo equipos íntegramente femeninos.

Además, habrá cambios en la ceremonia inaugural, y en el tradicional desfile de países participantes en lugar de un sólo abanderado o abanderada podrá haber una pareja de cada sexo, subrayó Bach.

"Animaremos a todos los comités nacionales a escoger esta opción", destacó Bach, quien recordó que en Tokio se logrará casi la equidad total de género, ya que un 48,8 % de los atletas participantes serán mujeres.

IOC sends extremely strong message that gender balance is a reality at the Olympic Games https://t.co/My7jKUndVd

— IOC MEDIA (@iocmedia) March 4, 2020