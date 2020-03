Promesa del basquetbol de EU fallece por un disparo accidental

El basquetbol colegial estadounidense está de luto debido a la muerte de Ashley ‘AJ’ James, quien falleció debido a un disparo accidental.

De acuerdo con información del diario Marca, AJ se encontraba con otro hombre y el arma que estaban manipulando se disparó de forma accidental, impactando al basquetbolista en el pecho.

La policía de Virginia señaló que no hubo intención criminal por lo que no se presentaron cargos por la muerte de James.

Ashley James, de 19 años, era alejar de la Hargrave Military Academy, de Virginia, y ya se había comprometido con Missouri State, aunque también había recibido ofertas de Fresno State, Murray state, VCU y Saint Louis.

RIP AJ James.. Gone too soon 💔 pic.twitter.com/FawALqymr3

— Courtside Films (@CourtsideFilms) March 3, 2020