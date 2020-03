VIDEO: KeMonito aclara polémica alrededor de su cumpleaños

Después de que el día 4 de marzo circuló en redes sociales la celebración del cumpleaños de uno de los luchadores más queridos de la afición, El KeMonito, el mini-gladiador salió a aclarar cualquier tipo de rumor alrededor de su persona.

Mediante un video publicado en el canal oficial del CMLL, KeMonito agradeció todas las muestras de cariño, pero aclaró que su cumpleaños es hasta el 3 de julio, fecha en la que el Consejo Mundial le tiene una sorpresa, señaló.

"Yo estaba que no sabía ni que hacer, los medios querían entrevistas y todo, pero me siento feliz que aun la gente me recuerda y me apoya por mi trayectoria", aclaró el afamado luchador.

Recordando sus inicios en la Arena México, remarcó que tuvo que dejar de portar equipos conforme a los luchadores que acompañaba ya que él es quien fabrica todas sus máscaras y productos oficiales.

Por último señaló que estará presente en el pórtico de la Arena México para tomarse fotos con todos sus fans a partir de las 19:00 horas.

