Los momentos que han marcado el Clásico capitalino

Este viernes Pumas y América se verán las caras en una nueva edición del Clásico capitalino, una de las rivalidades más importantes que hay en el futbol mexicano. Pero esta historia no se hizo de la noche a la mañana, varios hechos, fichajes polémicos, peleas, entre otras cosas han marcado este encuentro y aquí recordamos algunos.

1.- Primer partido de Pumas en el máximo circuito fue contra América

El 1º de julio de 1962, el Club Universidad comenzó su aventura en Primera división después de conseguir el ascenso deportivo, y su primer encuentro se enfrentaron al que se convertiría en su máximo rival, las Águilas del América. Este partido terminó con un triunfo azulcrema 2-0 con goles de Moacyr y Antonio Jasso.

2.- Fichaje de Enrique Borja

Uno de los máximos símbolos de los felinos, Enrique Borja, llegó a las Águilas del América en el verano de 1969 tras terminar su contrato con Pumas. "Había terminado mi contrato ese 1969 con Pumas e iba a firmar uno nuevo. Me había entrevistado con el presidente Andrade Pradillo, en paz descanse, y le había dicho que qué aumento me iba a dar, me dijo 'después te digo'. Estaba esperando su llamada y de repente vi la noticia en un periódico donde decía que no me iba a aumentar y que si me daban cinco centavos más, él se iba", declaró Borja en una entrevista con Diario Récord.

3.- Finales jugadas

Desde el polémico tercer juego en Querétaro, hasta el Tucazo, las finales entre Pumas y América han tenido un toque muy especial. La temporada 84-85 se dio la primera serie definitoria entre ambas escuadras. Con un empate en los partidos de ida y vuelta (1-1, 0-0), se determinó que habría un tercer juego en sede neutral. El Estadio Corregidora de Querétaro, América se coronó 2-0 con goles de Brailovsky y Carlos Hermosillo.

La segunda final, disputada en la temporada 1987-88, fue para las Águilas. El juego de ida en Ciudad Universitaria terminó con triunfo universitario 1-0. La vuelta fue el 3 de julio de 1988 en el Azteca, el conjunto de Coapa obtuvo el título venciendo 4-1 con goles de Gonzalo Farfán (2), Adrián Camacho y Antonio Carlos Santos.

La fecha de la redención llegó en la temporada 1990-1991. Un golazo de tiro libre de Ricardo ‘Tuca’ Ferreti de tiro libre empató el marcador parcial 3-3 en la final de vuelta que a la postre coronaría a Pumas con un resultado global de 6-5.

4.- Fichajes polémicos

En la historia han sido 26 jugadores los que han vestido la playera de ambas instituciones, aunque los nombres más recordados son Enrique Borja, Hugo Sánchez, Adolfo Ríos, Joaquín del Olmo, Braulio Luna y más recientemente el chileno Nicolás Castillo y Luis Fuentes.

5.- Clásicas peleas

Uno de los partidos más reconocidos y pasionales en el futbol mexicano, es por esa razón que a veces los ánimos se calientan y provocan que los jugadores dentro del campo exploten generando cualquier tipo de pelea.

Desde encontronazos en finales, hasta piques entre dos o más jugadores, el clásico capitalino ha sido sede de grandes broncas.