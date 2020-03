Ronaldinho queda en libertad tras usar pasaporte falso

Tras el escándalo en el que se vio envuelto el ex delantero Ronaldinho Gaúcho, al intentar ingresar a Paraguay con documentación falsa, el astro brasileño fue puesto en libertad por las autoridades paraguayas.

La tarde de este jueves la Fiscalía paraguaya liberó a Ronaldinho y a su hermano que estuvieron toda la noche bajo la custodia policial, luego de comparecer por cerca de siete horas acerca del incidente en el que se vieron envueltos.

Adolfo Marín, abogado del brasileño, explicó: “Él (Ronaldinho) sigue sometido al proceso, puede salir del país pero decide no hacerlo, él no está imputado, no tengo idea cuál es la decisión del Ministerio Público”.

Marin aclaró ahora que en ningún momento la ex estrella de la selección brasileña tramitó esa documentación falsa: “No solicitó, no gestionó. Él recibió (los papeles) en su casa. No le dio la mayor importancia, porque justamente él tiene documentos”. El abogado hizo hincapié en que su cliente prestó declaración, aunque no está obligado y que se quedará en el país para colaborar y aclarar la situación lo antes posible.

Tanto Ronaldinho como su hermano tuvieron que pagar una multa de 1.5 millones de dólares además de que “seguirá la investigación en su contra, para averiguar la procedencia de los documentos", aseguró el fiscal Federico Delfino.

“Nosotros tuvimos conocimiento del caso a partir del mediodía. Nos reunimos e hicimos trabajo de inteligencia, constatando datos con Brasil. Se hizo el chequeo de la documentación y llamó la atención. Para tener la nacionalidad paraguaya hay que vivir en el país y tener un trabajo. Ronaldinho es de fama mundial, lo hubiésemos sabido”, explicó Delfino ante los medios.

