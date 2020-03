"No tenía ni idea": Miguel Herrera sobre el caso de Renato Ibarra

Miguel Herrera, director técnico del América, no tenía conocimiento de lo sucedido con Renato Ibarra, quien fue detenido por supuestamente golpear a su esposa, hecho que desmintió el mismo jugador mediante redes sociales.

"No tenía ni idea, nosotros estamos concentrados, esperemos que no sea cierto, que solo sea un rumor. Nosotros estamos concentrados en el partido. Me estás informando algo que desconozco completamente", mencionó el Piojo a ESPN.

"Realmente no tengo ni idea. Estamos concentrados, esperamos que no sea cierto". 🗣 El Piojo Herrera habla sobre Renato Ibarra. EN VIVO 🔥

El futbolista ecuatoriano aseguró que no golpeó a su pareja, aunque sí se encuentra en el MP, apoyando a las autoridades en una serie de declaraciones, luego de un suceso en donde lamentablemente está involucrada su familia.

Hasta el momento, el club América no se ha manifestado al respecto, pues se encuentran concentrados en el Clásico capitalino de esta noche, en donde visitarán a los Pumas de la UNAM en el Estadio Olímpico Universitario.