"Seguiremos pendientes": Miguel Herrera sobre el caso de Renato Ibarra

Renato Ibarra, jugador del América, se ha visto involucrado en una gran polémica, luego de estar detenido por presunta agresión doméstica, tras agredir física y verbalmente a su esposa embarazada.

Ante dicha situación, el Club América informó que esperará la resolución de las autoridades de la Ciudad de México, para determinar qué sucederá con el futbolista ecuatoriano, versión que confirmó Miguel Herrera tras el Clásico capitalino, donde firmaron un emocionante empate a tres goles frente a Pumas.

"Sobre ell tema de Renato Ibarra no hay tanto que decir. El club está a expensas de lo que diga las autoridades, es una situación en donde no estamos muy enterados, pues estábamos concentrados en este partido. Seguiremos pendientes de lo que se diga, después el Club tomará las decisiones. No sería bueno contestar algo que no sé. Tenemos que estar al margen de esa situación", mencionó Piojo Herrera en conferencia de prensa.

Renato Ibarra tendrá que esperar, al menos, 48 horas, para conocer la resolución, aunque las cosas no pintan sencillas para el ecuatoriano.