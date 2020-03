Germán de la Rosa, el espartano que sobrevivió al cáncer y rompió los límites en Acapulco

Una vez más la vida nos demuestra que los límites no existen y una prueba de ello es lo conseguido por Germán de la Rosa Cabrera, participante que con 37 años de edad y quien fue detectado con cáncer desde los 14 años, pasando por una amputación de su pierna derecha a la edad de 24, venció todos los límites y por segundo año consecutivo participa en la Spartan Race de Acapulco, aunque lleva dedicándole más de siete años al deporte de alto rendimiento.

“Llevo siete años corriendo corriendo Spartan Race, soy el primer mexicano en correr Spartan así amputado, en Estados Unidos es un entrenamiento militar y hay muchos marines, pero aquí en México soy el primero desde 2014”, explicó para Publisport.

En charla con Publisport, Germán relató cómo ha sido su adaptación a su nuevo estilo de vida tras sufrir la amputación de su pierna y cómo ha encontrado en el deporte un nuevo estilo de vida con el cual se siente completamente identificado y disfruta a plenitud esta nueva etapa de su carrera tras dejar atrás una enfermedad como lo es el cáncer.

Cuéntanos un poco sobre tu historia y qué te ha traído a competir a una Spartan Race

-Hay que quitarse las barreras de la mente y decir yo no puedo hacerlo, no importa cuantas veces te caes, lo importante es que te pares y lo vuelvas a intentar. Soy sobreviviente de cáncer, tuve un osteosarcoma en la rodilla derecha y metástasis pulmonar, eso a los 14 a los, a los 24 años decido la amputación, después de haber pasado por tres prótesis internas para salvar mi pierna, pero eso más que ayudarme me empezó a limitar a hacer mis actividades y con eso me di cuenta que las limitantes son cuestiones mentales, dejé mi vida normal por tratar de mantener una pierna y ahí fue el que tomé la decisión de que ya no quisiera seguir con la pierna porque me estaba estorbando y a partir de que me quité la pierna empecé a correr en el 2008 para apoyar a una fundación de niños con cáncer.

¿Cómo te ha cambiado la vida desde entonces y cómo te has adaptado a esta nueva etapa?

–Desde 2008 que empecé a correr me ha cambiado la vida porque me he dado cuenta de que los límites solo están en la mente, el tener una vida diferente, cambiar el estar yéndome de fiestas por ir a entrenar, por mejorar mi alimentación, por tener una buena condición física para hacer ejercicio

¿Cómo tomas el hecho de ser inspiración para otras personas?

–El ser inspiración para otras personas es una misión de vida que yo tengo, porque cuando a los 14 años tuve cáncer, no imaginé que iba a hacer esto, yo no hacía deporte antes y desde 2008 que apoyo a la fundación de niños con cáncer, se vuelve un estilo de vida y una misión de vida para decirles a ellos ‘se puede no se rindan’, esa parte de la motivación es misión de vida para que la gente no se rinda, si no tienen una pierna, si no tienen un brazo, háganlo, las personas normales también, si tienen las dos piernas y los dos brazos, aprovéchenlo, no esperen a que pase algo para que se den cuenta de lo que son capaces.

¿Qué opinas que se deba hacer para que haya más apoyo a deportistas que compiten e en eventos de este tipo como lo es Spartan Race?

–Desafortunadamente en México el apoyo para los atletas es nulo, no nos dan el apoyo económico ni difusión de medios. Siempre se van más con otras personas que hacen el ridículo y no entregan resultados, y creo que el apoyo nos falta a nosotros que somos mejores porque creo que tenemos la capacidad de poder motivar a mucha gente.