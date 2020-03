Siboldi reitera que en Cruz Azul no hay permiso para perder el piso

El uruguayo Robert Dante Siboldi, entrenador del Cruz Azul, reiteró este sábado después de que su equipo venció 4-2 al Tijuana que sus jugadores no tienen permiso para perder el piso en el Clausura del fútbol mexicano.

"No hemos ganado ningún título, hoy ganamos un partido y ya, no hay nada más; por eso en este equipo no hay permiso para perder el piso", advirtió el técnico uruguayo en conferencia de prensa al final del juego en el Estadio Azteca.

Siboldi declaró que prefiere ir con cuidado y no adelantarse a prometer con romper los 22 años que lleva Cruz Azul sin ganar la Liga.

"El decir esto año es el bueno es adelantarme, tenemos ilusión en que este sea el torneo de Cruz Azul pero tenemos que ir despacio, los aficionados se pueden ilusionar con esa novena estrella que buscamos, porque si seguimos así sabemos que ese será el camino", subrayó Siboldi.

Cruz Azul es líder el torneo, lleva siete partidos al hilo sin perder. Tiene la ofensiva más productiva, ha marcado 23 goles en nueve juegos; además cuenta con el líder de goleo del certamen en el uruguayo Jonathan Rodríguez, quien ha anotado ocho goles.

Todos estos números mantienen la confianza del estratega uruguayo en su equipo quien comentó que deben mantener el paso, primero, para llegar ala Liguilla.

"Nosotros debemos demostrar cada partido de lo que somos capaces porque primero debemos alcanzar la Liguilla, y luego ya será otro torneo, porque al final, para ser los mejores, hay que ser campeón".

Siboldi resaltó el jugo ofensivo por el número de llegadas que generaron está noche.

"Hoy generamos muchas más opciones que en otros partidos y eso es lo importante, porque el equipo nunca deja de atacar, siempre vamos por el resultado y hay que seguir con esa inercia".

La victoria de esta noche dejó a La Máquina en el primer lugar del certamen con 19 puntos, producto de seis triunfos, un empate y dos derrotas.

En la fecha 10 del torneo de Clausura Cruz Azul visitará al América el próximo domingo 15 de marzo en el Estadio Azteca.

