Julio Urías le provoca fractura de maxilar a Willie Calhoun

El jardinero de los Rangers de Texas, Willie Calhoun, sufrió una fractura de maxilar el domingo, cuando fue golpeado en la boca por una recta de Julio Urías en un juego de pretemporada.

Árbitro Bibiana Steinhaus protesta por la desigualdad de género en Alemania

Siete boxeadores mexicanos mueren en accidente de autobús

El bateador zurdo se desvaneció después de ser impactado por el lanzamiento del pitcher mexicano de los Dodgers de Los Ángeles, en la primera entrada.

Calhoun cayó de espaldas, se llevó las manos al rostro y eventualmente fue sacado en camilla. Los Rangers indicaron que fue trasladado a un hospital para realizarle una tomografía que reveló la fractura. Esperan que sea evaluado nuevamente el lunes.

Willie Calhoun gets hit in the face by a 95mph fastball thrown by Julio Urias. Calhoun would get carted off and taken to the hospital. #Dodgers #Rangers pic.twitter.com/ejzCy2w3l3

— Over The Top Sports Show (@THEOTTSSHOW) March 8, 2020