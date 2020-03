Renato Ibarra pierde a su abogada por ‘cuestiones de género’

Una nueva complicación se le presentó a Renato Ibarra después de que este lunes la licenciada Paloma Taracena decidiera dejar la defensa del futbolista del América, por cuestiones de género y empatía con las mujeres afectadas.

Crean rap para que Alfredo Saldívar salga de Pumas

Italia suspende todas las actividades deportivas por Coronavirus

El reportero Carlos Jiménez fue quien informó, a través de Twitter, que Ibarra se quedaba sin abogada después de ver el expediente méxico en el que se informa que Lucely Chalá sufrió desprendimiento de placenta, aunque la pareja de Renato dejó el hospital dos días después de la agresión.

ABOGADA DEJA DEFENSA de @RenatoIbarraM

Tras conocer el parte médico de la esposa del futbolista. la abogada Paloma Tarecena, determinó dejar el caso.

Considera q "cuestiones de género" no le permiten seguir apoyando al jugador del @ClubAmerica pic.twitter.com/jIPgGtzthm — Carlos Jiménez (@c4jimenez) March 9, 2020

Taracena es la segunda abogada que deja al ecuatoriano, después de que el viernes Mark Pérez diera un paso al costado, cuando todavía se encontraba en el ministerio público, en la delegación Tlalpan.

Renato Ibarra se encuentra en el Reclusorio Oriente donde su defensa deberá presentar pruebas que los deslinden de los cargos de tentativa de feminicidio, violencia familiar y tentativa de aborto.

Julio Delgado Lara continuará representando a Ibarra, así lo confirmó al diario Milenio: “Es correcta la información, Paloma se separó del caso y a mí no me han revocado de la defensa, por lo que continuaré con mi cliente, representando pruebas de que las cosas no sucedieron como argumenta la fiscalía”.

La próxima audiencia de Renato se llevará a cabo el jueves 12 de marzo y ahí se dictamará si el futbolista es vinculado a proceso o es puesto en libertad.