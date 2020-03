Briseida Acosta “Quiero escribir mi propia historia en el Taekwondo y que la gente pueda recordarla” 

Luego de vencer a María del Rosario Espinoza en el selectivo mexicano rumbo al Preolímpico de Costa Rica, la taekwondoín mexicana, Briseida Acosta está cada vez más cerca de cumplir su sueño: Competir en unos Juegos Olímpicos y hacer historia junto a grandes nombres como el de la propia María del Rosario Espinoza, Guillermo Pérez, Víctor Estrada, Oscar e Iridia Salazar, quienes pusieron el nombre de México en lo más alto del deporte de contacto en una justa multideportiva veraniega.

Briseida Acosta platicó con Publisport sobre sus objetivos a corto plazo y sobre su deseo de llegar a unos Juegos Olímpicos y hacer historia, pues en ocasiones anteriores se le ha negado la posibilidad y ahora está más cerca que nunca de lograrlo, pero es consciente que debe ir paso a paso para lograrlo.

¿Qué representa para ti haber conseguido el boleto al preolímpico derrotando a María del Rosario Espinoza?

Representa una oportunidad que he estado buscando desde hace mucho tiempo, María tiene una trayectoria en la que yo creo que van a pasar muchos años para que alguien la iguale, pero he trabajado para esto por más de 10 años y quiero escribir mi propia historia y que la gente también pueda recordarla.

¿Qué consideras que se necesita para que en México se voltee a ver más el taekwondo sabiendo que es un deporte potencia?

Yo creo que es importante que se le dé un poquito más de difusión, porque en Taekwondo se le da un poco más de importancia cuando vienen Juegos Olímpicos, pero en este deporte tenemos medallistas mundiales, campeones panamericanos, centroamericanos y no existe esa difusión y la gente debe ir sabiendo que hay más deportes.

¿Qué opinión tienes con las comparaciones entre la actual generación de taekwondoines mexicanos y generaciones anteriores que han salido exitosas en eventos importantes?

Las comparaciones siempre han existido. Yo creo que esta generación tiene grandes posibilidades de igualar lo hecho anteriormente y mucho más. Obviamente también hay que dar oportunidad de que se trabaje, de que nos vayamos construyendo poco a poco, somos una generación joven que esperamos aportar eso y más para que el deporte pueda ser más reconocido.

¿Cuáles son los pasos clave que se han dado para que exista ese crecimiento que se ha tenido en México con el Taekwondo?

Yo creo que el que se haya reconocido a grandes taekwondoines de generaciones anteriores y que hayan tenido esos grandes resultados, hizo que creciera mucho. Puedes verlo en un nacional de taekwondo en donde son más de 500 competidores, entonces creo que esa difusión y los resultados fue lo que hizo soñar a los niños y creer que pueden. Incluso a mi me inspiró a decir yo también quiero ser medallista olímpica.

¿Cómo preparas este preolímpico en Costa Rica y cuáles son tus objetivos?

Obviamente está el objetivo principal que es el obtener el boleto y yo creo que para eso se deben poner objetivos más pequeños con los que me pueda ir sintiendo desenvuelta y bien. Porque cuando eso pasa, el resultado se da.

¿Consideras que con todo lo que has vivido en estos años, ya pasó el momento más difícil de tu carrera o en qué etapa puedes decir que estás?

La etapa más difícil nunca pasa, vamos aprendiendo con el día a día. Pero obviamente tengo en mi cabeza que tengo una posibilidad enorme de poder consolidar mi carrera y de poder alcanzar mucho más todavía.

¿Te ha tocado sufrir por falta de apoyo de la Federación o de Conade?

No solo yo, sino en todos los deportes de México hemos tenido ese problema de la falta de apoyo. Pero los deportistas nos atenemos muchas veces a lo que las instituciones nos digan pero creo que también he visto el trabajo para que salgamos y pueda haber fogueo y he visto un esfuerzo muy grande para que pueda salir.

¿Te ilusiona el hecho de poder formar parte de una generación que aspira a hacer historia en unos Juegos Olímpicos?



Creo que existe un repertorio de deportistas interesantes y sobre todo me sorprende mucho la mentalidad de mis compañeros, creo que cuando se trabaja de la manera correcta pasan demasiadas cosas imprevistas. Creo que la mentalidad y la pasión con la que se trabaja en esta generación de deportistas no la había visto antes y puede ser la clave para hacer algo grande.