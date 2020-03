Estrellas de Liga MX competirán en el All Stars Skills ante las estrellas de MLS

El próximo 28 de julio como previo al primer gran juego de estrellas que disputarán MLS y Liga MX, se llevará a cabo un duelo de habilidades entre los mejores jugadores de cada una de las ligas en un reto que consistirá en un desafío de 90 minutos en el que ocho jugadores de cada competición demostrarán sus mejores habilidades en cinco retos específicos.

Te puede interesar: Chivas, base del Preolímpico con seis convocados al Tricolor

Además esta experiencia contará con la presencia de ex jugadores, freestylers reconocidos y celebridades que formarán parte de la gran conjunción que preparan Liga MX y MLS para el futuro.

Which MLS / Liga MX players would make this look easy?

We'll find out at this summer's All-Star Skills Challenge. https://t.co/nkFrJMzb12

— Major League Soccer (@MLS) March 10, 2020