Chivas, base del Preolímpico con seis convocados al Tricolor

Chivas se convirtió en la base de la Selección Mexicana que buscará el boleto para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El técnico Jaime Lozano anunció este martes la convocatoria definitiva, en la que incluyó a seis futbolistas del Guadalajara. Además, quedaron fuera los dos jugadores que militan en Europa, Edson Álvarez y Diego Lainez.

El Preolímpico se disputará en Guadalajara y arranca el 20 de marzo. El Rebaño Sagrado aportará a Gilberto Sepúlveda, Fernando Beltrán, Jesús Ricardo Angulo, Uriel Antuna, Alexis Vega y José Juan Macías. Así, el cuadro que dirige Luis Fernando Tena buscará la forma de reprogramar el partido contra Querétaro, pues la mayoría de sus jugadores llamados son titulares.

La lista definitiva de 20 futbolistas la integran: José Hernández, Sebastián Jurado, Luis Malagón, Gerardo Arteaga , César Montes, Alan Mozo, Gilberto Sepúlveda, Jorge Sánchez, Johan Vásquez, Erick Aguirre, Roberto Alvarado, Jesús Ricardo Ángulo, Uriel Antuna, Fernando Beltrán, Sebastián Córdova, Joaquín Esquivel, José de Jesús Godinez, José Juan Macías, Marcel Ruiz, Alexis Vega.

“Primero agradecer al ‘Flaco’ Tena porque él vivió este proceso y cada que platicamos con él me muestra su apoyo. En los micro ciclos también hizo ese apoyo reflejado y obviamente a Peláez también. Creo que es lo más justo para un equipo que da tantos jugadores a Selección, sería lo mas justo que pudieran disputar ese partido en otra fecha”, explicó Jaime Lozano.

“Afortunadamente yo no negocié con ellos, fueron Torrado y Hierro. Chivas en este nuevo proyecto compró muchos jugadores del proceso. Es complicado para nosotros pedirlos y para ellos cederlos, es comprensible. Pero siempre será un orgullo aportar a Selección y eso debe sentir Guadalajara, por algo los compró y por algo la mayoría está rindiendo frutos en este equipo”, añadió el estratega.

Además, pidió a Querétaro comprensión para apoyar a Chivas. “Eso le corresponde a la parte administrativa pero es por el bien de la Selección. Al final lo hemos vivido muchas veces como equipo de la Liga, con torneos internacionales que no se quiere ceder a la posibilidad de cambiar un partido, pero creo que entre equipos de la misma Liga todos tenemos que ayudarnos. A mi modo de entender y más porque estuve en ese equipo, tendría que entender y ayudar al rival. Son muchos jugadores, de Querétaro está Marcel (Ruiz) y de Chivas son seis, me parece sería lo mas justo”, sentenció.

México debutará en el Preolímpico de la Concacaf el 20 de marzo contra República Dominicana en el Estadio Jalisco. El día 23 enfrentará a Costa Rica y el 26 a Estados Unidos. El certamen regional repartirá dos boletos para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

EDSON Y LAINEZ, LAS AUSENCIAS

Por otra parte, Jaime Lozano explicó las ausencias de Edson Álvarez, del Ajax de Holanda y Diego Lainez del Betis de España. El primero será considerado con el Tricolor mayor de Gerardo Martino y el segundo acaba de ser operado de apendicitis, además de que ha tenido poca actividad con su club desde que emigró.

“El tema de Diego tuve la posibilidad de tenerlo en una concentración. Me encanta el jugador, por algo está jugando en Eurocopa a su corta edad, estaban las negociaciones, pero vino el problema de salud y después hay que tomar decisiones. Pensando un poco atrás, tanto a Diego como Macías les costó llegar sobre la marcha a un Mundial Sub-20. Lo que menos tienes en Selección es tiempo”, señaló.

“Traer jugadores que tienen talento, pero han estado parados tanto tiempo y que han trabajado poco con nosotros, me hizo tomar la decisión de no tenerlo en esta lista. Esto no quiere decir que si ganamos el boleto no pueda estar en Juegos Olímpicos, claro que sí. Ojalá pueda ganar minutos en su equipo, pero fue por eso. El tema de Edson, se ha ganado un puesto en la mayor. Con Diego hablaron hace mes y medio. Todo iba bien y pasó esto”, concluyó.