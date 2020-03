Christian Martinoli llama "mercenarios" a jugadores del Toluca

Es innegable el mal momento por el que atraviesa el Toluca, muestra de ello fue la sorprendente eliminación en las semifinales de Copa MX, tras caer por 4-3 ante los Xolos de Tijuana, equipo al que le bastó menos de diez minutos para remontar el marcador y sellar su pase a la gran final de la competencia.

Te puede interesar: PSG, ante el fantasma de una nueva eliminación en Champions

Ante ello, Christian Martinoli, reconocido periodista deportivo y, fiel seguidor de los Diablos Rojos, explotó contra los jugadores del equipo, a quienes llamó "mercenarios".

"ChorizoPower debería plantearse jugar el resto de la Liga con la Sub 20. Muchos de los mercenarios que hoy visten de rojo no merecen portar esta camiseta, son una vergüenza. Hace décadas que no se veía un equipo así en la Bombonera", escribió a través de su cuenta de Twitter.

#ChorizoPower debería plantearse jugar el resto de la Liga con la Sub 20. Muchos de los mercenarios que hoy visten de rojo no merecen portar esta camiseta, son una vergüenza. Hace décadas que no se veía un equipo así en la Bombonera. — Christian Martinoli (@martinolimx) March 11, 2020

Tras caer en la Copa MX, el Toluca buscará firmar una actuación digna en la Liga MX, aunque el panorama no luce sencillo, ya que actualmente se encuentran en la posición número 15, al sumar únicamente diez puntos tras nueve jornadas disputadas.