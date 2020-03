No es justo que nos quiten seis jugadores y tengamos que jugar: Tena

Luis Fernando Tena tiene toda la disposición de ayudar a la Selección Mexicana Sub-23 que buscará el boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Asegura que los seis futbolistas de Chivas convocados por Jaime Lozano ya fueron cedidos. Pero insiste en que ahora exista flexibilidad para cambiar la fecha del partido contra Querétaro, pues considera injusto el disputar un encuentro con seis bajas.

“No se trata de poner pretextos, se trata de obtener puntos. Sabemos que esto se define hasta la fecha 17 y contando la diferencia de goles, así es el torneo. No se trata de poner pretextos, excusas o buscar atenuantes, se trata de buscar ganar, buscar los puntos y jugar de la manera más justa. No es justo que nos quiten seis jugadores y tengamos que jugar un partido oficial”, explicó el entrenador de Chivas.

“Si bien es cierto que tenemos un buen plantel, seis jugadores son muchos, es demasiado. No queremos ponernos en un plan de no lo prestamos o se van después del partido. Se trata de encontrar un justo medio que todos quedemos contentos y satisfechos con la definición. Queremos apoyar a las selecciones, menores o absoluta y que nuestros jugadores tengan la oportunidad de vivir una eliminatoria”, añadió.

Reveló en seguida que, pase lo que pase, ya existe un acuerdo para que los seis jugadores de Chivas vayan al Preolímpico. Espera que el duelo contra Querétaro se reprograme, pero sí se tiene que jugar el 22 de marzo, así lo hará, a pesar de las bajas.

“Los jugadores ya están prestados, los seis. Nada de ‘mi mamá dijo que siempre no, vénganse para acá’ o nada de que sólo tres, no. Los seis ya están y si no se cambia la fecha, tendremos que jugar sin esos seis futbolistas. Imagínate decirles vénganse, no porque están muy contentos de ir.

Claro ellos quieren ir, están felices de ir, les pregunté desde antes, están muy ilusionados y quieren ganarse un lugar para Juegos Olímpicos en caso de calificar. Que vayan los seis y ya después veremos”, señaló.

“Si tenemos que jugar, lo jugaremos. Tampoco queremos caer en amenazas ni nada, los jugadores ya están prestados y ojalá les vaya bien. Lo demás en la Federación tendrán que arreglar. Lo sensato y coherente es buscar otra fecha que pueda ayudar a todos”, sentenció Luis Fernando Tena.

Finalmente, confió en llegar a un buen acuerdo. “El reglamento dice que no se pueden cambiar fechas, pero eso nos haría ponernos en otro plan y no queremos eso. Ojalá sean flexibles tanto la Federación como Querétaro, para encontrar una fecha. No sé realmente a qué se pueda llegar, nosotros no queremos negar los jugadores, queremos apoyar a la Selección. Ojalá haya la flexibilidad necesaria de todos. Puedes competir por supuesto, ¿pero quién quiere dar ventaja de seis jugadores menos? Nadie en ninguna parte del mundo. Que podemos competir sí, pero lo lógico y sentido común es la flexibilidad para cambiar el partido”, concluyó el técnico de Chivas.