UEFA suspende dos partidos de Europa League por coronavirus

La UEFA anunció esta mañana que los partidos del Sevilla vs. Roma e Inter vs. Getafe, correspondientes a la ida de los octavos de final de la Europa League, quedan suspendidos, debido a las restricciones de viaje impuestas por el gobierno de España por el coronavirus, por lo que los equipos no pueden viajar.

"Como resultado de las restricciones de viaje entre España e Italia impuestas ayer por las autoridades españolas, los siguientes partidos de la UEFA Europa League no tendrán lugar según lo programado para mañana, 12 de marzo de 2020. Las decisiones adicionales sobre los dos partidos serán comunicadas a su debido tiempo", se lee en el comunicado emitido por el organismo.

As a result of the travelling restrictions between Spain and Italy imposed yesterday by the Spanish authorities, the following #UEL matches will not take place as scheduled tomorrow.

🇪🇸 Sevilla – AS Roma 🇮🇹

🇮🇹 Internazionale – Getafe 🇪🇸

— UEFA (@UEFA) March 11, 2020