Charles Barkley, en cuarentena por posible caso de coronavirus

La NBA fue suspendida desde la noche de este miércoles como medida en contra del coronavirus, pero lamentablemente Charles Barkley, una de sus leyendas, podría haber contraído la enfermedad.

Adam Schefter de ESPN tuiteó la condición del ahora analista de ESPN, en donde menciona que el ex jugador se sometió voluntariamente a una cuarentena a la espera de los resultados en el examen de detección.

Charles Barkley is now awaiting the results of his Coronavirus year. pic.twitter.com/xZcksnt7lc

— Adam Schefter (@AdamSchefter) March 13, 2020