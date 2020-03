Coronavirus: La reacción de LeBron James a la suspensión de la NBA

Suspendida, de forma indefinida, la temporada de la NBA por el coronavirus, no se hacen esperar las reacciones de las principales estrellas de la liga.

LeBron James fue uno de los primeros en reaccionar a la decisión ejecutiva, luego que Rudy Gobart diera positivo en el test del virus.

El jugador de los Utah Jazz recibió la indicación, y aunque no se encontraba en el duelo ante Oklahoma City Thunder de este miércoles, se decidió que la afición saliera del Chesepeake Energy Arena, antes de suspender el encuentro.

Inicialmente LeBron James, como muchos de sus compañeros lo hicieran, minimizó los efectos del coronavirus. Cuando se sugirió jugar sin público, fue uno de los que alzó la voz en contra.

Pero la explosión de contagiados, que ha dejado 31 muertos en Estados Unidos, hizo encender las alarmas.

Luego de la suspensión de la liga, LeBron se manifestó a través de su cuenta de Twitter.

“Hombre, estamos cancelando eventos deportivos, escuelas, trabajo en la oficina, etc, etc. Lo que realmente necesitamos cancelar es 2020. ¡Demonios, han sido tres meses difíciles! Dios nos bendiga y nos mantenga a salvo”, afirmó el astro de los Lakers.

Sin duda también hizo referencia a la muerte de su ídolo, Kobe Bryant, ocurrida el 26 de enero de este año al chocar su helicóptero en la zona de Calabasas, California.

Bryant se encontraba con otras ocho personas, incluida su hija Gigi.

El fallecimiento de la leyenda de la NBA dejó sentida a toda la familia del baloncesto, con LeBron como uno de sus miembros más reconocidos.

Man we cancelling sporting events, school, office work, etc etc. What we really need to cancel is 2020! 🤦🏾‍♂️. Damn it’s been a rough 3 months. God bless and stay safe🙏🏾

— LeBron James (@KingJames) March 12, 2020