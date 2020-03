La historia de Sebastián Vega, el basquetbolista que reveló su homosexualidad

Sebastián Vega, jugador del Gimnasia de Comodoro Rivadavia en Argentina, reveló su homosexualidad en un comunicado titulado "La verdad nos hará libres", recibiendo el apoyo de compañeros y el club.

Vega (@_sebavega) contó cómo llegó a tomar la decisión, en la nota difundida por el equipo en sus redes sociales.

Su historia puede servir de ejemplo a tantas personas atrapadas en la disyuntiva de dar a conocer o no su sexualidad.

Vega toma la palabra

“Me acuerdo del momento con exactitud: yo tirado en la cama, absolutamente a oscuras, mirando el techo en silencio, sin saber qué hacer, sin querer asumir, con la cabeza explotada. Acababa de estar con un hombre por primera vez y no lo podía aceptar”, inició Vegas su relato.

Tras estar luego relacionado con una mujer, se enamoró del que sería su pareja en los siguientes seis años. “No entendía por qué me pasaba eso a mí, yo quería ser uno más, quería encajar. Quería ser como mis compañeros y amigos”.

Comodoro

En la temporada 2014-15, producto de la presión por el secreto, sufrió varias lesiones. “Mi cuerpo evidentemente me estaba gritando que algo iba mal, que tenía que cambiar”.

Luego de estar en terapia le reveló a su papá su homosexualidad, la que aceptó luego de un difícil encuentro. “Tuve que entender que era un proceso para él y para mi mamá. Y lo respeté. Fue un tremendo alivio encontrar respaldo en mi familia, más allá de que les costara asumirlo”.

La reacción de sus compañeros sobre su homosexualidad

Lo dio a conocer a sus amigos y, ya jugando en Gimnasia de Comodoro Rivadavia, tras dar muchas vueltas, se lo contó a sus compañeros, de uno en uno. Lucas Pérez y el entrenador Martín Villagrán fueron los primeros. Posteriormente el capitán del equipo, Diego Romero.

“Había pasado demasiados años en la sombra. Ellos también me respaldaron, me demostraron que no iba a cambiar nada, que las cosas seguirían igual (…) Tenía mucho miedo de quedarme sin trabajo. Y en eso, los dirigentes del club fueron los primeros en respaldarme”.

Comodoro

“El miedo directamente me paralizaba”, relata Sebastián. “Me daba terror que alguien sospechara que era gay. Me volví una persona cerrada. Me aislaba para no tener que dar explicaciones y hasta dejé de hacer cosas que me gustaban para no exponerme a nada. Lloré y me maldije durante muchísimo tiempo. No quería ser diferente. Pero hoy puedo decir que todo ese dolor me fortaleció. Me hizo crecer”.

Al hacer un balance, el jugador expresa que lo mejor es “poder cerrar una etapa y sentirme libre de una vez. Libre de culpa, de sentirme en falta”.

Además, le gustaría “que este disparador pueda ayudar a otras personas que tal vez están o estuvieron en una situación semejante”.

El comunicado completo de Sebastián Vega