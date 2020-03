Lucely Chalá se retracta y niega que agresión de Renato Ibarra

Lucely Chalá, esposa de Renato Ibarra acudió a la segunda audiencia del futbolista en el reclusorio Oriente y cambió su declaración y en esta ocasión dijo que el jugador del América no la agredió físicamente.

Denuncian a medallista mexicano por golpear y amenazar de muerte a su ex novia

Enrique Bonilla acepta que Liga MX podría suspenderse

“No me agredió físicamente, no recuerdo haberlo dicho en la primera entrevista que me hicieron”, se puede escuchar en un video que compartió el periodista Carlos Jiménez.

SE RETRACTA la ESPOSA de @RenatoIbarraM DICE q el jugador NO LA AGREDIÓ FÍSICAMENTE

Así la audiencia del futbolista del @ClubAmerica

Aunq su declaración en @FiscaliaCDMX está escrita a mano, hoy Lucely aseguró q NO RECUERDA HABER dicho q la agredió físicamente.

El caso se cae! pic.twitter.com/jnZZNsover — Carlos Jiménez (@c4jimenez) March 13, 2020

Chalá argumentó que al proteger su vientre, ya que está embarazada de 10 semanas, ya no vio nada. Además señaló que todo fue una discusión que se salió de control.

“ME DI LA VUELTA a PROTEGER MI VIENTRE y LA VERDAD YA NO VI NADA”

Habla la esposa de @RenatoIbarraM

Asegura ante juez q fue una discusión q se salió de control.

Ante @FiscaliaCDMX dijo q el jugador la jaló del cabello y gritó: “Me vale verg péguenles no me importa si hay muerto" pic.twitter.com/cGeZN7acf7 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) March 13, 2020

Lo dicho este jueves por Lucely contradijo a lo que declaró mientras estuvo internada en el hospital, donde dijo que Renato sí la agredió jalándola del cabello y azotándola.

Ibarra es acusado de violencia familiar, tentativa de feminicidio y tentativa de aborto, pero con lo sucedido hoy podría sólo afrontar el cargo de violencia familiar.