McLaren se retira de Australia por caso de coronavirus; GP se cancelaría

A unas cuantas horas para que de inicio oficialmente la temporada 2020 de la Fórmula 1, McLaren informó que se retira del Gran Premio de Australia, luego de que un miembro de su equipo dio positivo de coronavirus.

"El miembro del equipo fue aislado en cuanto comenzó con los síntomas y será tratado por las autoridades sanitarias locales. El equipo se ha preparado para esta eventualidad y cuenta con el apoyo continuo para su empleado que ahora estará en cuarentena. El equipo está cooperando con las autoridades locales relevantes para ayudar en sus investigaciones y análisis", se lee en el comunicado emitido en redes sociales.

Zak Brown, CEO de McLaren Racing y Andreas Seidl, director de McLaren, informaron a la Fórmula 1 la decisión tomada, con el fin de cuidar a cada uno de sus miembros y a los aficionados. Es decir, Carlos Sainz y Lando Norris no correrán en Australia.

GRAN PREMIO DE AUSTRALIA PODRÍA SUSPENDERSE

Ante lo acontecido con la escudería McLaren, la Fórmula 1 y la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), informaron mediante redes sociales que ya se reúnen para determinar qué sucederá, pues la prioridad es la salud de los equipos y aficionados. Por lo que las próximas horas serán vitales para definir el futuro de este Gran Premio, el primero de la temporada 2020.

"La Fórmula 1 y la FIA se han coordinado con todas las autoridades relevantes. Nuestra prioridad es la seguridad de los aficionados, equipos y todo el personal de la carrera".

Formula 1 and the FIA have have been coordinating with all the relevant authorities on the next steps. Our priority is the safety of the fans, the teams and all personnel at the race.

— Formula 1 (@F1) March 12, 2020