Rudy Gobert lamenta su “falta de cuidado” al difundir el coronavirus

Se tomó como una broma el coronavirus y terminó contagiando a sus compañeros: Rudy Gobert ahora lo lamenta, ofreciendo sus disculpas de forma pública. Donovan Mitchell dio positivo por la pandemia, según informó el periodista de Espn, Adrian Wojnarowski.

El jugador francés de Utah Jazz en la NBA no previno la gravedad del virus y fue protagonista de varias situaciones en las que lo difundió. Su caso positivo obligó a la suspensión de la NBA.

Luego de una rueda de prensa tocó la mesa y los micrófonos de los periodistas. Abrazaba a sus compañeros, pese a ser advertido, además de tocar sus objetos personales, según explicó Wojnarowski.

Jazz star Donovan Mitchell has tested positive for the coronavirus, league sources tell ESPN. Jazz players privately say that Rudy Gobert had been careless in the locker room touching other players and their belongings. Now a Jazz teammate has tested positive.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 12, 2020