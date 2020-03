Luciano Acosta podría ir a prisión preventiva tras agresión a mujer en Guadalajara

El jugador argentino del Atlas, Luciano Acosta podría enfrentar un duro proceso legal en contra. Esto luego de que hace algunos días, una mujer en Guadalajara, de nombre Giovana Martínez Valdatti, lo acusara de mandarla a asaltar y golpear, además de que ahora incluyó un nuevo delito en la denuncia el cual es la privación ilegal de la libertad.

De acuerdo con información de Mediotiempo, en conjunto con un grupo de abogadas, la joven interpuso la denuncia en contra del ex jugador del DC United de la MLS, por lo que en los próximos días podría enfrentar un juicio que lo llevaría a prisión preventiva.

“La ampliación se metió el día de hoy y ya quedaron bien sentados los hechos previos a la agresión y posteriores, ahora sí se quedó en la carpeta y al final es una decisión del Ministerio Público, pero hasta lo último que vimos es que ya está incluido el delito de la privación ilegal de la libertad, amenazas, robo calificado y lesiones en primer grado y calificadas”, explicó en entrevista para mediotiempo una de las abogadas.

Otro aspecto que destacó una de las abogadas de Giovana Martínez es que Lucho Acosta no ha intentado arreglar la situación ni ha dado la cara ante tras los hechos de los que se le acusan al jugador del Atlas.

“Luciano no ha buscado arreglar la situación, lo que sabemos es que también se ha negado a recibir notificaciones del MP, porque giraron ciertas medidas de restricción para que no moleste a la afectada, se mantenga alejado de ella. Lo que sabemos ea que no ha querido recibir ninguna notificación, esto no significa que no surtan efecto, al fin y al cabo. asisten a su cada, pero él no ha querido recibir ni dar la cara”, agregó la abogada.

Será en los próximos días cuando se den más detalles de la situación legal que envuelve al jugador argentino, quien vive su primer semestre en el futbol mexicano.