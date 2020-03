VIDEO: Se incendia auto en plena carrera en el Rally de Guanajuato

Un incidente se suscitó durante la etapa 7 del Rally se Guanajuato cuando el Ford Fiesta del finlandés Esapekka Lappi u su copiloto Janne Ferm comenzó a arder en Llamas.

En un tramo de la etapa, Lappi se detuvo para que su equipo apagara las llamas y cuando pensó que el problema estaba resuelto comenzó a andar de nueva cuenta pero el auto volvió a encenderse.

Shocking scenes in Mexico. Good to see @EsapekkaLappi safe after driving the car away from the spectators. #RallyMexico #WRC #wrcplus #rally pic.twitter.com/InWR60grGr

— Cian (@rally_fan1988) March 13, 2020