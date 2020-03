"Cuanto más sé sobre no existir, más dispuesto estoy a morir": Mike Tyson

El ex boxeador estadounidense, Mik Tyson, nuevamente sorprendió con sus declaraciones sobre la muerte, asegurando que para él es más difícil vivir que morir, palabras que alarmaron a más de uno.

"Siempre super de la posibilidad de morir durante un entrenamiento o una pelea, pero no tenía miedo. Esa confianza en uno mismo era el mecanismo de supervivencia. Pero ahora, por mi experiencia, cuanto más sé sobre no existir, más dispuesto estoy a morir", reveló a The SPortsman.

El deportista de 53 años de edad dijo no temerle a la muerte, pues desde su perspectiva vivir es más complicado, ya que requiere de mucho coraje. "Vivir es un viaje, vivir es una lucha".

"Nos creemos que somos alguien. Pero, ¡no somos nada!. Creemos que somos especiales y la fama es una mierda", concluyó Tyson.