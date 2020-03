Suzy Cortez subasta sus preciados tesoros para ayudar a afectados por coronavirus

View this post on Instagram

#felizdiadasmulheres LUTADORA e guerreira, que age com o pulso forte de uma gigante e, ao mesmo tempo, com a doçura de uma criança. Incansável defensora do que é justo e correto, possui um coração maior do que ela mesma. Zelosa e verdadeira no seu jeito de tratar as pessoas, percebe-se em seu olhar e em suas atitudes o quanto ela é confiável e extremamente fiel aos seus princípios. Naturalmente consegue encantar a todos com a sua personalidade forte, única e sempre com uma sensatez admirável. Parabéns, a todas as mulheres pelo nosso dia 🥰🥰 #8demarco