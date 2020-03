Kenia Enríquez “Yo nunca elegí ser boxeadora, el boxeo me eligió a mí”

Con una enorme sonrisa al recordar sus inicios, la boxeadora Kenia Enríquez ha demostrado que pudo superar todas las adversidades vividas desde su juventud, desde el bullying en la escuela, hasta ser ignorada en los gimnasios donde practicaba, para convertirse en una estrella en ascenso en busca de ser una referente del boxeo mundial.

¿En qué momento decidiste convertirte en boxeadora?

— Yo creo que hasta el momento aún no lo tengo decidido (risas), la verdad es que la vida te lleva, empecé a los 13 años y me gustó competir, ganar, recibir el reconocimiento, buscando ser la mejor en lo que estoy haciendo, yo creo que eso es lo que me mantiene. Nunca elegí ser boxeadora, el boxeo me eligió a mí y aquí estoy aferrándome.

¿En qué condición consideras que se encuentra el boxeo femenil mexicano en la actualidad?

— Las grandes peleadoras como Jackie Nava, Barbie Juárez y Ana María Torres lucharon por abrirnos muchas puertas y ahora una segunda generación lo estamos disfrutando y también tratando de abrir aún más puertas, ahora estamos hablando de que en cada función grande hay una pelea de mujeres.

¿Cuál es tu siguiente pelea?

— Tenemos una mandatoria del CMB enfrentándome a Yesenia Gómez, yo creo que va a ser una gran pelea para el boxeo femenil, en busca de llamar más la atención al público y en busca de robarnos el show.

¿Cómo te preparas para esta pelea?

— Desde el mes de febrero apretamos en la preparación para la fecha, ya que se tenía proyectada para la primera semana de abril, aunque habrá que esperar la decisión por la situación que está viviendo México. Me preparo a conciencia. Tengo un gran equipo detrás de mí, como lo es Mario Mendoza, en lo técnico-táctico, tengo a Andy Caballero en la preparación física y Francisco Torres en la nutrición.

¿Qué aspectos estás puliendo para tus próximas peleas?

— Pues el nocaut, hemos visto que estoy más fuerte, más definida, se vio la rapidez, se vieron muchas cualidades, pero también se ve esa falta de nocaut, porque mientras más se sube el nivel de los rivales, más sube la complejidad de noquearlos.

¿Quién inspira a Kenia Enríquez?

— Gente como Jackie Nava, de quien fui sparring a los 17 años, y actualmente Mariana Juárez, que a sus 40 años es una de las grandes campeonas mundiales. Era horrible llegar a un gimnasio y que no te quisieran entrenar, que no te pusieran atención, y me aferré, esa también es mi inspiración, convertir un no en un sí.

¿Cuál es el objetivo de Kenia Enríquez en el boxeo?

— Quiero hacer historia, buscar una unificación, o buscar bajar a las 105 libras y conseguir mi tercer título en tres divisiones distintas, yo ahora estoy para buscar romper mis límites.

¿Qué futuro ves en el boxeo mexicano?

— Yo creo que somos potencia mundial, tenemos grandes nombres como Luis Vaquero Navarrete, Miguel Berchelt, actualmente está Saúl Canelo Álvarez. Tenemos grandes campeones en el boxeo femenil y varonil, pero creo que podemos ser más.