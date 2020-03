La Premier League volverá hasta el 30 de abril

El futbol inglés, incluyendo la Premier League, no volverá hasta, como mínimo, el 30 de abril, y la federación inglesa aseguró que la temporada se completará cuando sea seguro.

Estas conclusiones han salido de la reunión mantenida este jueves por los diferentes agentes implicados en el fútbol británico para ver qué estrategia utilizar ante la suspensión del deporte por el brote de coronavirus.

Te puede interesar: El tenis profesional se suspende hasta junio por el coronavirus

"Estamos unidos en nuestro compromiso de continuar con la temporada de fútbol 2019/2020 y asegurar que todas las competiciones domésticas y europeas se juegan lo más pronto posible cuando sea seguro hacerlo", explicó la FA en un comunicado.

Según lo expuesto por la federación, las normas por las que se rige el fútbol inglés mantienen que la temporada no puede terminar más tarde que el 1 de junio, pero que el consejo de la FA ha acordado "aumentar este límite indefinidamente" para esta campaña.

"Adicionalmente, hemos acordado colectivamente que el fútbol profesional en Inglaterra se posponga hasta como mínimo el 30 de abril".

The FA, Premier League, EFL and women’s professional game, together with the PFA and LMA are committed to finding ways of resuming the 2019/20 football season as soon as it is safe and possible to do so

Full statement: https://t.co/kr0sJk8JHp pic.twitter.com/K1OBzBbKfc

— Premier League (@premierleague) March 19, 2020