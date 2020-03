VIDEO: Ronaldo revela quién lo influenció para firmar con el Real Madrid

Uno de los grandes fichajes en la historia del Real Madrid y en la historia del futbol mundial fue la llegada de Ronaldo Nazario para formar parte de los famosos "galácticos", y ahora el ex futbolista reveló como se dio ese movimiento.

"Yo había firmado contrato al final de la temporada (con Inter de Milán) y me fui de viaje a Brasil y a los cinco días me llamaron para decirme que no podía seguir con la renovación", señaló Ronaldo en entrevista con La Liga.

En ese momento hubo un amigo que influyó para que llegará a Madrid a pesar de su paso por Barcelona. "Tenía a Roberto Carlos en la selección y me decía todo lo que representaba el Real Madrid, lo que vivía en el Madrid, eso siempre me quedó en el inconsciente y era algo que quería ver por mis propios ojos", indicó el Fenómeno.

18 años después de su llegada al Real Madrid de los "galácticos", conformado por Raúl, Figo, Zidane, Beckham, Casillas y compañía, el ex delantero recordó la reacción del público alrededor de ese equipo. "Había mucha expectación alrededor de estos "Galácticos" y yo creo que al final dimos mucho espectáculo. Esa fue una generación que cambió la forma de hacer negocios dentro del futbol", explicó .

Y ahora, en su faceta como directivo del Valladolid en la Liga española, señala cual es el proyecto que trata de emular. "Yo fui una de las piezas fundamentales de Florentino Pérez en el proyecto de los Galácticos y he tratado de poner en práctica sus ideas, que son innovadoras aún ahora", finalizó Ronaldo.

Ronaldo disputó 174 partidos con el Real Madrid, en donde marcó 104 goles y dio 28 asistencias, además de conseguir dos títulos de liga, una Supercopa y una Copa Intercontinental, antes de ser fichado por el AC Milan en la temporada 2006-2007.

