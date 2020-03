Atleta italiano revela sus terribles síntomas y el tratamiento contra covid-19

Edoardo Melloni es un atleta italiano que contrajo covid-19 mientras recogió unos documentos unos días antes de que se declarara a su país en estado de emergencia por el brote de la enfermedad.

El mediomaratonista explicó que sus síntomas empezaron con tos seca y un poco de fiebre, pero todo fue aumentando con el paso de los días, debido a que terminó tosiendo sangre, lo cual fue el detonante para que fuera a urgencias.

“Los síntomas son subjetivos, varían en cada persona. En mi caso empezó con una fiebre en torno a los 37,5 y un poco de tos. La tos se volvió cada vez más intensa y empezó a durar casi 5-10 minutos seguidos. Era fuerte y seca. Durante uno de esos momentos terminé escupiendo sangre y ese fue el momento en el que me mandaron a urgencias. Se debería tener en cuenta la pérdida del sentido del gusto y del olfato. Son síntomas que pueden aparecer en personas que no tienen otros síntomas como tos o fiebre. En mi caso la pérdida del gusto fue total. No distinguía un pedazo de chocolate, de zanahorias hervidas o pasta con salsa”, indicó Melloni.

Aunque no sabe con exactitud cómo se contagió, recuerda que tres días antes de ponerse en cuarentena estuvo en el metro de Milán: “Ya estaba aislado antes de que fuese obligatorio. Un día salí por la mañana para entrenar al Parco Nord, un parque muy grande de Milán. El día 9 fui al trabajo a recoger algunos documentos que necesitaba y para dejar el coche de la empresa. Para volver tomé el metro y creo que ahí contraje el virus, porque tres días después tenía síntomas”.

Añadió que se sometió a un tratamiento experimental que se empezó a utilizar en Wuhan, China, lugar desde donde se expandió el coronavirus hacia todo el mundo: “Decidieron aplicarme una terapia que ya había sido utilizado en los hospitales de Wuhan. Fue una combinación de medicamentos que se usan para la artritis y los pacientes infectados de SIDA. Los medicamentos son hidroxicloroquina y lopinavir/ritonavir Entre los efectos secundarios que pueden producir la diarrea que sufrí el primer día, pero a partir del segundo día reaccioné mejor. Cuando llegué al hospital me midieron el nivel de oxígeno en sangre y me hicieron una radiografía en el tórax que mostró que tenía neumonía. Me dieron un hisopo de emergencia, que daba el resultado en 10 horas y finalmente me hicieron un electrocardiograma.Tras la evaluación de un especialista en enfermedades infecciosas, me decidieron ingresar”.