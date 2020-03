FIFA otorgará acceso a 30 partidos históricos de las Copas del Mundo durante cuarentena

Será a partir del próximo 21 de marzo cuando la FIFA decida poner de manera gratuita un total de 30 partidos de los Mundiales de futbol en sus categorías varonil y femenil, esto como medida por el coronavirus y los casos de cuarentena que están siendo prácticamente obligatorios en gran parte del mundo.

Te puede interesar: El coronavirus evitará que vuelva el futbol hasta 2021

Será a través de la cuenta oficial de youtube de la FIFA en donde se pongan de manera gratuita estos 30 encuentros que han hecho historia por las próximas seis semanas, así lo anunció el máximo organismo del balompié a través de su cuenta de twitter.

Miss football? We’re here to help 🤗

Introducing #WorldCupAtHome 🏆

For the next 6⃣ weeks, we’ll bring you some iconic @FIFAWorldCup and @FIFAWWC games 🎉

YOU decide which ones to watch 🗳️ pic.twitter.com/eHuwAwISOU

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 19, 2020