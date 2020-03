Matías Almeyda revela que mantiene contacto con Luis Fernando Tena

A pesar de que ya no se encuentra en la Liga MX, el entrenador Matías Almeyda mantiene un vínculo con Chivas, y ahora también con el actual técnico, Luis Fernando Tena, con quien aceptó que se mantiene en contacto para mostrar su apoyo.

"Dio unas declaraciones lindas de mi persona; no he tenido la chance de conocerlo, por eso le devolví el llamado y me puse a su disposición para lo que sea; Tena tiene mucha más experiencia que yo y sería irrespetuoso si le tratara de dar una indicación, es de apoyo y compartir el sentimiento que es Chivas”, señaló el actual entrenador de San Jose Earthquakes, en la MLS, en entrevista con ESPN.

Matías Almeyda dejó al conjunto rojiblanco en 2018, dejando en las vitrinas cinco títulos, entre ellos, el trofeo de liga del Clausura 2017.

Las Chivas del Guadalajara, al mando de Luis Fernando Tena, se encuentran en la quinta posición de la tabla general, con 16 puntos y sin conocer la derrota en los últimos cuatro partidos.

Puedes ver sus declaraciones a partir del minuto 12:40.