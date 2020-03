Llegada de Brady a Tampa representa aumento de 900% en venta de artículos de los Bucs

Aún no empieza la temporada 2020 de ls NFL y los Tampa Bay Buccaneers ya son los principales ganadores, pues tan solo horas después de anunciar la llegada de Tom Brady a sus filas para esta campaña, la venta de artículos referentes al histórico seis veces ganador del Vince Lombardi, han aumentado un 900% en Tampa, Florida.

Incluso a través del portal Fanatics, Brady se convirtió en el atleta con más artículos vendidos, superando a cualquier otro deportista en el mundo, así lo aseguro Tom Barrabi, periodista de Fox Business.

Tom Brady is the top-selling player across all sports on @Fanatics today, spokesman said. Brady jersey sales are up more than 900% day-over-day. Unsurprisingly, Bucs are also top-selling NFL team on the platform today.

— Tom Barrabi (@TBarrabi) March 20, 2020