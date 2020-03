Atleta italiano relata cómo superó el coronavirus tras ser hospitalizado

Desde que el brote de coronavirus se expandió por todo el mundo, Italia ha sido uno de los países que más ha sufrido por la pandemia, pues hasta ahora se contabilizan más de 3000 fallecidos, situación que no es fácil para los italianos, quienes a pesar de todo han intentado salir adelante. Tal es el caso del corredor Edoardo Melloni, quien incluso fue hospitalizado y ha logrado dejar atrás el virus.

El corredor de 29 años de edad relató cómo fue su proceso de recuperación y cómo logró salir adelante tras ser confirmado como un caso positivo de Covid-19.

“Cuando llegué al hospital me midieron el nivel de oxígeno en sangre y me hicieron una radiografía en el tórax que mostró que tenía neumonía. Me dieron hidroxicloroquina y lopinavir/ritonavir. Entre los efectos secundarios sufrí una gran diarrea el primer día, pero el segundo ya fue mucho mejor, no sentí más consecuencias en mi cuerpo”, explicó.

Asimismo, mediante el video grabado en su facebook, el atleta italiano, explicó cómo se fueron presentando los síntomas de coronavirus, hasta tener que ser llevado a urgencias en un hospital para ser atendido.

“Los síntomas varían en cada persona. En mi caso empezó con una fiebre en torno a los 37.5 y tos. La tos era intensa y empezó a durar entre 5 y 10 minutos seguidos. Terminé escupiendo sangre y ese fue el momento en el que me mandaron a urgencias”, relató

Finalmente, Melloni mandó un fuerte mensaje para toda la sociedad que se toma con calma esta situación, buscando hacer conciencia sobre la situación.