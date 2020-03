Canadá no enviará atletas a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

El equipo de Canadá no tomará parte en los Juegos Olímpicos ni los Paralímpicos de verano de 2020, de acuerdo con un informe que dieron a conocer de manera conjunta los comités Olímpico Canadiense (COC) y el Paralímpico (CPC).

A través de un comunicado indicaron que "El COC y el CPC instan urgentemente al Comité Olímpico Internacional (COI) y al Comité Paralímpico Internacional (IPC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) a posponer los Juegos por un año y les ofrecemos nuestro apoyo total para ayudarlos a navegar por todos las complejidades que traerá la reprogramación de los Juegos".

#TeamCanada will not send athletes to Games in summer 2020 due to COVID-19 risks.

RELEASE: The Canadian Olympic Committee and Canadian Paralympic Committee have made the difficult decision to not send Canadian teams to the Olympic and Paralympic Games in the summer of 2020: https://t.co/HyOBA5wwp4 pic.twitter.com/x9OWABVxMA

— Team Canada PR (@TeamCanadaPR) March 23, 2020