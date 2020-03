Dueños de lo Patriots agradecen a Tom Brady en desplegado

La familia Kraft, propietaria de los Patriots de Nueva Inglaterra, agradeció a quien fuera su mariscal de campo Tom Brady en un anuncio de página completa en el Tampa Bay Times del domingo.

Los Kraft piden en el anuncio a los aficionados de los Buccaneers de Tampa Bay, el nuevo equipo de Brady: "Cuídenlo. Tienen a uno excelente".

El desplegado en el periódico fue publicado sólo dos días después de que los Buccaneers firmaron a Brady un contrato de dos años.

Bajo el título "Gracias Tom", el mensaje de los Kraft elogió a Brady como "el GOAT, y para siempre una parte de nuestra familia".

If you don't get the Tampa Bay Times delivered, this was in the paper today from the Kraft family to Tom Brady pic.twitter.com/iCV4H4InlN

— WashYaHandsandStayInside (@TampaSportsGirl) March 22, 2020