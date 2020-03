‘Me doy cuenta que todas las pende… que digo son naturales’: Julio César Chávez Jr

Como ya es una costumbre, Julio César Chávez Jr. hijo del gran campeón mexicano, volvió a subir un video en sus redes sociales, pues últimamente el ‘Junior’ se ha caracterizado por generar polémica en sus videos, ya que ha retado a grandes figuras como Floyd Mayweather o Conor McGregor, hasta pasar a lanzar retos a personajes como Poncho De Nigris.

Recientemente, Chávez Jr causó polemica al grabar un video en el que en tono de burla cantaba una canción referente al coronavirus. Ahora, volvió a tocar el tema, pero fue más directo, pues aseguró que se aburre durante esta cuarentena.

Día 9 que no ha terminado. La TV me cansó y que me topo esto 😂

No puede caernos mal nunca pic.twitter.com/0UFZDxgGSF — Susanna Martín del Campo (@sussy44) March 22, 2020

“He descubierto que las pendejadas que digo, son naturales. Y como ahorita es lo de la cuarentena, como yo no tomo alcohol, digo, me aburro, o sea me aburro a veces y ahí está la clave”, explicó.