Enrique Bonilla revela cómo se contagió de coronavirus

El viernes pasado se confirmó que el presidente ejecutivo de la Liga MX, Enrique Bonilla dio positivo por coronavirus, siendo este apenas el segundo caso confirmado en el futbol mexicano, pues el presidente del Atlético de San Luis también dio positivo, sin embargo, el directivo del conjunto potosino ya se encuentra casi recuperado en su totalidad.

En entrevista con Imagen TV, Enrique Bonilla reveló cómo fue que pudo haberse contagiado de covid-19, revelando que tras viajar a Europa, principalmente a Zurich y a Madrid, regresó sin síntomas a territorio mexicano.

“Soy de los portadores asintomáticos, no tengo ninguno de los síntomas. Fui a una reunión de FIFA en Zurich el 10 de marzo, luego regreso a Madrid para tomar el vuelo a México. Me sentía normal hasta que en la madrugada del lunes me da un dolor muy fuerte de garganta”, relató el directivo.

Tras esta situación, Bonilla mandó un mensaje a la sociedad, pues asegura que tal vez existan más casos como el suyo, por lo que la mejor manera de prevenir contagios es resguardándose en casa.

“Creo que como mi caso hay miles, yo les sugiero que se guarden todos por lo menos el periodo de 14 días, para no contagiar a nadie”, explicó.