Para este bicampeón mundial, Neymar es mejor que Messi en calidad técnica

Cafú, campeón mundial en 1994 y 2002 con Brasil, considera que Neymar es mejor en calidad técnica que Leo Messi.

Para el lateral derecho, uno de los mejores en la historia, su compatriota supera en esa instancia al argentino.

“Hoy, en la calidad técnica, no hay un jugador que supere a Neymar, ni el mismo Messi, del que soy muy fanático”, afirmó en Fox Sports Brasil.

Messi y Neymar fueron compañeros en el Barcelona entre 2013 y 2017.

