“No tengo preocupación porque se pospongan los Juegos Olímpicos”: Jane Valencia

Alma Jane Valencia escribió su nombre en los libros de historia después de convertirse el pasado 14 de marzo en la primera mexicana que consigue un boleto a los Juegos Olímpicos en la modalidad de lucha.

La jalisciense superó en la semifinal del preolímpico de Ottawa a la campeona mundial, la canadiense Linda Morais, y eso le dio su boleto a Tokio 2020; además cerró con broche de oro ese certamen al ganar la categoría de los 57 kilogramos tras vencer en la final a la estadounidense Helen Louise Maroulis.

Valencia está cerca de disputar sus primeros Juegos Olímpicos; sin embargo, la crisis mundial que se ha desatado por la pandemia del coronavirus podría retrasar un poco más su sueño.

¿Cómo te sientes tras conseguir la plaza olímpica?

— Me siento muy feliz, muy agradecida con Dios, por darme la oportunidad de volver a subirme a un colchón, de hacer lo que más me gusta y llevarlo a lo más grande.

¿Cómo fue el combate con Linda Morais?

— Nunca pensé contra quien iba a luchar y uno no se sube al colchón con los títulos mundiales ni las medallas, uno se sube a luchar cuerpo a cuerpo. Me enfoqué en mí, mi preparación en todo lo que había trabajado y al final dio resultado.

¿Cómo será tu preparación si se mantienen los JO?

— Primero que nada voy a seguir entrenando como lo vengo haciendo, pero si no se dan los juegos lo que debemos tener en cuenta es la salud. La salud de mi familia es primero y mi salud también. Me gustaría que todo mundo abriera su mente en ese aspecto. No podemos ser egoístas con algo banal, que a final de cuentas puede que pase o no, pero con la salud no se juega. Es momento de solidarizarnos y tener en cuenta que si yo me cuido, cuido a los demás. No tengo preocupación porque se pospongan los juegos, pienso que las medidas que se van a tomar son por el bien de todos.

¿Tú cancelarías los juegos?

— Obviamente no tengo las cifras exactas de cómo va la pandemia y la mortandad de los pacientes. Estamos hablando de potencias mundiales, países de tercer mundo donde nos incluimos, países de primer mundo, de segundo mundo que toman sus medidas, entonces no soy la persona adecuada para tomar esa decisión. Yo pongo todo en manos de ellos.

¿Cómo estás viviendo esta situación en Pensilvania?

— Podemos movernos libres en la ciudad, no estamos en cuarentena en State College. No podemos realizar actividades físicas de contacto, obviamente la lucha entra en esta categoría. Cerraron el gimnasio de lucha por precaución. Esto me viene bien a mí ahora porque vengo de una competencia de muy alto nivel. Y nada más me queda esperar que todo salga bien.

¿Si se cancelan los juegos cómo te afecta?

— No lo podría explicar bien, porque son los entrenadores los que hacen el plan de trabajo. Lo único que hago es dar el 100% en mis entrenamientos, poner en práctica todo sobre el cuidado, higiene y alimentación. Y siento que todo esto no sólo me va a afectar a mí sino a todo el mundo y vamos a llegar en las mismas condiciones.

¿Qué le dirías a la afición sobre la lucha?

— Que se animen a conocer este deporte, es un deporte de combate, de alta rendimiento, que te pone al límite de tus capacidades físicas y mentales y es un deporte que te hace completo, no nada más sobre el colchón sino en la vida.