¿Cuándo se realizarán los Juegos Olímpicos de Tokio?

Lo que tanto se temía sucedió: los Juegos Olímpicos han sido oficialmente suspendidos; es decir, Tokio no albergará la justa multideportiva este 2020, debido a la pandemia del coronavirus que continúa afectando a decenas de países.

Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI); Abe Shinzo, primer ministro de Japón y Mori Yoshiro, presidente del Comité Organizador de Tokio 2020, tuvieron una reunión virtual este día, en donde definieron el futuro de la justa olímpica.

Los Juegos Olímpicos no se celebrarán en la fecha planeada, que era del 24 de julio al 9 de agosto; sin embargo, no piensan en aplazarla mucho tiempo. Fueron claros: "Debe reprogramarse para un fecha posterior a 2020, pero no después del verano 2021".

En términos generales. Los Juegos Olímpicos -que continuará llamándose Tokio 2020- no se disputarán después de agosto del próximo año.

¿EXISTEN FECHAS TENTATIVAS?

El Comité Olímpico Internacional no mencionó ninguna fecha tentativa en que se podría realizar la justa, en donde cientos de atletas se reúnen para representar lo mejor posible a su país.

Cierto es que no se celebrarán este año, pero tampoco después de verano 2021. Es decir, los Juegos Olímpicos deberán realizarse antes de concluir septiembre. Y es que es muy arriesgado hablar de fechas tentativas, ya que existen decenas de competencias que -seguramente- se empalmarán, por lo que buscarán acomodar la justa olímpica lo más que se pueda.