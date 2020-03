Nico Sánchez, capitán de Rayados explota contra AMLO: ‘Es un inconsciente’

Ante el aumento de casos positivos por coronavirus en territorio mexicano, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador causó polémica con sus declaraciones de este lunes al pedirle a la gente que continuara saliendo y acudiendo a lugares como restaurantes o fondas, ante lo cual fue objeto de críticas.

Uno de los que no toleró dicha declaración, fue el defensor argentino de los Rayados del Monterrey, Nicolás Sánchez, quien en entrevista para CieloSports, cuestionó severamente dichas decisiones por parte del mandatario mexicano.

“Es un inconsciente total. O todo el mundo está equivocado o el equivocado es él. Acá los futbolistas estamos haciendo cuarentena total como en argentina y en todo el mundo”, reveló el central.

Asimismo, Nico Sánchez afirma que en México no se ha tomado conciencia de la magnitud de lo que representa esta pandemia, y a pesar de que no es un tema deportivo, logró desenvolverse por completo ante dicha situación.

“Estamos tomando conciencia, cosa que no hace el presidente de México. Es raro. Yo de política no tengo ni idea, pero por las medidas que se ven en el mundo entero, el mensaje es diferente al resto. No sé si tener miedo o lástima”, agregó.