Tom Brady se niega hablar de su pasado con los Patriots

Tom Brady considera que ya llegará el día en que tenga que reflexionar sobre su estadía histórica de 20 años con los Patriots de Nueva Inglaterra. Pero ahora, el quarterback ganador de seis ediciones del Super Bowl y recién contratado por los Buccaneers de Tampa Bay, se concentra en su próximo reto. Se trata de una misión complicada.

“No quiero hablar del pasado, porque no es relevante para mi futuro ni para lo que será este receso previo a la próxima campaña”, dijo Brady el martes, durante una conferencia telefónica de 32 minutos, en la que se negó a dar detalles sobre por qué decidió dejar a su equipo anterior.

Brady, tres veces nombrado el Jugador Más Valioso de la NFL, reiteró que, si bien está agradecido por “dos décadas de experiencia y aprendizaje increíbles, al formar equipo con algunos de los mejores jugadores, entrenadores y dueños del mundo”, ahora le emociona su llegada a los Bucs, que acumulan 12 años sin clasificarse siquiera a los playoffs.

“Pienso que, para todos nosotros, las cosas en la vida pueden ser desafiantes, y hay que ser capaces de adaptarse y evolucionar”, dijo Brady, quien firmó un convenio por dos años y 50 millones de dólares garantizados con Tampa Bay la semana pasada. El mariscal de campo podría devengar otros nueve millones de dólares en incentivos.

“Yo diría que la transición es emocionante… Las relaciones son lo que importa más para mí. Voy a tener amistad con mis compañeros, con mis ex compañeros y con mis entrenadores durante el resto de mi vida. Eso no va a irse porque uso ahora un jersey diferente”, comentó el jugador de 42 años. “Pero simultáneamente, estoy preparado y comprometido totalmente con mi nuevo jersey, igual que lo he estado en toda mi carrera, para ser el mejor que pueda, con el objetivo de ayudar a que este equipo también sea el mejor posible”.

Los Bucs presentaron oficialmente a Brady mediante la tecnología y no en una conferencia habitual de prensa debido a que la NFL ha impuesto restricciones a los viajes y al acceso a las instalaciones del equipo por la pandemia del coronavirus.

Brady, cuatro veces elegido el Jugador Más Valioso del Super Bowl, dijo que está ansioso por familiarizarse con la estrategia del entrenador Bruce Arians y con sus nuevos compañeros, antes de acometer el desafío de ayudar a que Tampa Bay conjure la segunda peor sequía de playoffs en la liga.

Los Bucs no llegan a la postemporada desde 2007 y no logran una victoria en los playoffs desde hace 17 años, cuando conquistaron su único campeonato del Super Bowl.