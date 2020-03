Alejandra Romero: 'Postergar los Juegos Olímpicos fue lo mejor para los atletas'

La postergación de los Juegos Olímpicos también le ha dado un vuelco al panorama de los deportistas que aún buscan un boleto para Tokio 2021, pues en el caso de la luchadora mexicana Alejandra Romero, habrá más tiempo de preparación en busca de llegar de la mejor forma al último preolímpico de la especialidad que se realizaría en Bulgaria, pero que también fue cancelado debido al coronavirus.

En una entrevista exclusiva con Publisport, la atleta mexicana reconoció que fue una medida acertada postergar la justa veraniega, pues considera que la pandemia ha excedido los planes iniciales y por ello es momento de hacer conciencia para cuidar la salud de los deportistas y los aficionados.

¿Qué opinas de que se hayan pospuesto los Juegos Olímpicos?

— Me parece una buena manera de cuidarnos como atletas. Me parece buena idea posponer los Juegos Olímpicos porque la mayoría no estamos entrenando en estos momentos. A mí me queda una oportunidad más para clasificarme y me queda un poco más de tiempo para prepararme. Lo tomo de la mejor manera. La situación a nivel mundial es compleja, entonces fue lo mejor para los atletas y en general, porque es un evento masivo.

¿En qué fase para obtener el boleto a Tokio te encuentras?

— Sólo tengo que esperar la fecha del último preolímpico que se realizará en Bulgaria para ajustar mis tiempos. Ahorita estoy con mi preparación para no perder la forma, hago lo que puedo en mi casa y de vez en cuando puedo asistir al gimnasio, cuando no hay gente.

¿Te beneficia de alguna manera que se hayan postergado los olímpicos?

— No que me beneficie, pero espero que para el preolímpico haya un poco más de tiempo para prepararme. Lo veo como que tengo más tiempo para entrenarme. A pesar de que no sé las fechas del preolímpico. Estoy tomándolo de una forma más positiva. Aunque obviamente tengo que ajustar mis entrenamientos en casa.

¿Podría cambiar la sede del preolímpico de lucha?

— Hay que esperar, seguramente como cambiaron los Juegos Olímpicos, no sé si el preolímpico también sea el otro año, o a finales de este. No han dado ningún comunicado.

¿Ha sido complicado estar encerrada por el tema del coronavirus?

— Nosotros como atletas estamos acostumbrados a tener una vida casi casi de encierro. Normalmente estamos concentrados o en competencia, tampoco es una parte tan pesada, pero ajustar los entrenamientos a la casa pues sí está complicado, porque, por ejemplo, en mi deporte hay que cuidar técnicas y llaves, llevan una preparación física, pero a la hora de hacerlo más específico es bastante complicado.

¿Dónde estabas cuando te dijeron que debías volver a México por la pandemia de coronavirus?

— Nosotros estábamos en el preolímpico de Canadá cuando empezamos a ver que cancelaban eventos en Europa. Nosotros creímos que en un momento iban a cancelar nuestro preolímpico, al final no, pero sí lo hicieron a puerta cerrada. No se fue al extremo, pero sí estábamos sacados de onda, porque estuvimos encerrados en nuestro cuarto. Viajamos de regreso a México y de por sí estaba en el hotel encerrada en la competencia y ahora pues igual.