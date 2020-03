Luis Rubiales afirma que la Liga de España aún no tiene fecha de regreso

Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Futbol, habló en una conferencia esta mañana, en donde aseguró que la Liga de España aún no tiene fecha de regreso. Incluso, mencionó que ve poco probable que los duelos vuelvan en mayo.

Te puede interesar: ¡Buenas noticias! Nico Castillo recibe el alta hospitalaria

"A nivel deportivo todas las competiciones están suspendidas y no pensamos en fechas ni hacemos cábalas. Cuando llegue el momento, se mirará, pero no tenemos fechas de regreso. Cuando el futbol vuelva, cuando la sociedad retome el pulso, hablaremos. Tendremos que dar la posibilidad de que los protagonistas compitan en las mejores condiciones", mencionó.

Añadiendo: "Nosotros no elaboramos calendarios. No nos gusta jugar a adivinos. Hay muchísimas víctimas. No hay que ponerse un límite. Junto a LaLiga se sacó un comunicado y no nos fijamos una fecha para la vuelta del futbol. Hemos abogado porque una temporada debe acabar, pero hay reflexiones".

Asimismo aseguró que la salud es primordial, por lo que puso los hoteles de la Federación a disposición de las autoridades. "Está a disposición para lo que ellos quieran. Los profesionales que están cuidando a la gente necesitan ayuda y hemos puesto fisios y psicólogos para que les ayuden. Volveremos cuando sea posible".