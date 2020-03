Nacho Trelles, la inspiración para uno de los personajes de 'El Chanfle'

En 1979 el cine mexicano vivió el estreno de la película "El Chanfle", filme producido por Televisa y dirigido por Roberto Gómez Bolaños alias Chespirito, donde habla acerca de las aventuras de un aguador, perteneciente al América, que sueña con ser figura del futbol profesional y claro, de los entonces llamados azulcremas. En esta película se presentaba a un técnico de los entonces canarios, de apellido Reyes, un tipo delgado, bigotón y que usaba boina… Esa era la personificación de Don Ignacio Trelles.

El señor Moncho Reyes, en el filme interpretado por Ramón Valdés, era catalogado como un técnico de poca ética a quien no le importaba hacer trampa o hacer alguna marrullería para ganar los partidos, algo semejante en cierto sentido a don Nacho, que se caracterizaba por hacer desesperar a los árbitros o hacerles muchas travesuras.

En el "Chanfle" también actúa el árbitro peruano-mexicano Arturo Yamasaki, quién fue muy famoso en los setentas en la Primera División de la Liga Mexicana, un silbante con el que don Nacho Trelles tuvo muchas anécdotas como la siguiente: En un partido Cruz Azul-América, Yamasaki marcó un penalti a favor de los canarios el cual levantó las protestas del técnico, quien se metió a la cancha a protestar, por lo que fue expulsado.

Don Nacho, decidió quedarse en el campo, y no irse a los vestuarios. El árbitro dijo que el partido no se reanudaría hasta que el entrenador se fuera: "O se va usted, o me voy yo", le mandó a decir el peruano, e Ignacio Trelles reviró: "Váyase usted", y así Arturo Yamasaki tomó el balón y se fue del campo.