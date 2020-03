Redes sociales: Las estrategias de los equipos de futbol durante la cuarentena

Sin actividad futbolística, las redes sociales de los equipos recurren a varias estrategias para mantenerse en actividad.

Apelar al pasado, a la elección de jugadores clásicos, también buscar goles de partidos extraordinarios, utilizar a sus futbolistas para crear conciencia ante el coronavirus…

Son muchas las formas de continuar interactuando con los seguidores y, de paso, mantener la llama de cada club viva, aunque sea de forma virtual.

Vamos con algunos ejemplos de las estrategias de redes de los clubes de futbol, unas más curiosas que otras.

Inter de Milán tuiteó este partido contra la Sampdoria, perteneciente a la temporada 2004-05.

Publicó, como si se tratase de un duelo en vivo, las acciones del compromiso.

Apelar al pasado es una buena movida de los clubes, porque se rememoran los mejores tiempos.

Entre clubes han llegado a desarrollar juegos de papel, como por ejemplo el “Ta te ti”, en Uruguay, el “Gato” en Chile o “La vieja” en Venezuela.

Este lo desarrollaron Peñarol de Montevideo y Colo Colo de Chile.

Se retan los clubes también con videos clásicos de goles, como este lanzado por los Wolves al Club América.

El Real Madrid le pide a sus fanáticos la recreación de grandes momentos del club merengue, a través de fotos, videos, dibujos o pinturas.

Manchester United inauguró una sección, que se llama Cuentos de Transferencias.

En ella le pide a grandes glorias de la institución hablar sobre cómo arribaron al club.

Former Red @PSchmeichel1 explains how a surprise visit from Sir Alex left him "dumbstruck", ahead of his move to #MUFC in 1991…

— Manchester United (@ManUtd) March 25, 2020